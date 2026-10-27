Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Lohnendes Royal Gold-Investment?
|
27.10.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor einem Jahr eingebracht
Royal Gold-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Royal Gold-Aktie an diesem Tag bei 177,59 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,563 Royal Gold-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 234,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,83 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 31,83 Prozent.
Am Markt war Royal Gold jüngst 19,81 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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