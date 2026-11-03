Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Profitable Royal Gold-Investition?
|
03.11.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Gold-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Royal Gold-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Royal Gold-Papier an diesem Tag 110,84 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Royal Gold-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9,022 Royal Gold-Anteilen. Die gehaltenen Royal Gold-Aktien wären am 02.11.2026 2 129,11 USD wert, da der Schlussstand 235,99 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 112,91 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Royal Gold betrug jüngst 19,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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