Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Lohnende Royal Gold-Investition?
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31.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Gold-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Royal Gold-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Royal Gold-Papier bei 107,62 USD. Bei einem Royal Gold-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,929 Royal Gold-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Royal Gold-Aktie auf 238,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 221,85 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +121,85 Prozent.
Royal Gold markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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