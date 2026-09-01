Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Lukrative Royal Gold-Investition?
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01.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Gold-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Royal Gold-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 179,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,569 Royal Gold-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 456,01 USD, da sich der Wert eines Royal Gold-Papiers am 31.08.2026 auf 261,47 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,60 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Royal Gold zuletzt 22,27 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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