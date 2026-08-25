Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Performance im Blick
|
25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel hätte eine Investition in Royal Gold von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Royal Gold-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Royal Gold-Papier bei 75,73 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Royal Gold-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,320 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Royal Gold-Papiers auf 263,75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 348,28 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 248,28 Prozent.
Der Marktwert von Royal Gold betrug jüngst 21,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Royal Gold Inc.
|
25.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel hätte eine Investition in Royal Gold von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.08.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
19.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
19.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
18.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Royal Gold-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Royal Gold-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Royal Gold Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Royal Gold Inc.
|227,40
|-0,52%