Royal Gold Aktie

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WKN: 885652 / ISIN: US7802871084

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Performance im Blick 25.08.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel hätte eine Investition in Royal Gold von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Royal Gold-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Royal Gold-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Royal Gold-Papier bei 75,73 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Royal Gold-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,320 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Royal Gold-Papiers auf 263,75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 348,28 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 248,28 Prozent.

Der Marktwert von Royal Gold betrug jüngst 21,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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