Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Royal Gold-Performance im Blick
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16.06.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel hätte eine Investition in Royal Gold von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Royal Gold-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 117,61 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 85,027 Royal Gold-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 215,52 USD gerechnet, wäre die Investition nun 18 324,97 USD wert. Damit wäre die Investition 83,25 Prozent mehr wert.
Der Royal Gold-Wert an der Börse wurde auf 17,63 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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