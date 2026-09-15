Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Royal Gold-Investmentbeispiel
|
15.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel hätte eine Investition in Royal Gold von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Royal Gold-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Royal Gold-Papiers betrug an diesem Tag 110,07 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,909 Royal Gold-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 248,34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 225,62 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 125,62 Prozent vermehrt.
Der Royal Gold-Wert an der Börse wurde auf 21,41 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Royal Gold Inc.
Analysen zu Royal Gold Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Royal Gold Inc.
|212,70
|-0,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: ATX und DAX schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche geben im Dienstagshandel etwas nach. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.