Royal Gold Aktie

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WKN: 885652 / ISIN: US7802871084

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Royal Gold-Investmentbeispiel 15.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel hätte eine Investition in Royal Gold von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Royal Gold eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Royal Gold-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Royal Gold-Papiers betrug an diesem Tag 110,07 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,909 Royal Gold-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 248,34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 225,62 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 125,62 Prozent vermehrt.

Der Royal Gold-Wert an der Börse wurde auf 21,41 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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