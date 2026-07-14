NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Royal Gold-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Royal Gold-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Royal Gold-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Royal Gold-Anteile bei 121,11 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Royal Gold-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,826 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.07.2026 gerechnet (193,47 USD), wäre das Investment nun 159,75 USD wert. Mit einer Performance von +59,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Royal Gold wurde am Markt mit 16,80 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at