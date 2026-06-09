NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Royal Gold-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Royal Gold-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Royal Gold-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Royal Gold-Aktie betrug an diesem Tag 176,77 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Royal Gold-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,657 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 08.06.2026 1 163,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 205,70 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 16,37 Prozent gleich.

Royal Gold erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at