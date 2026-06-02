Royal Gold Aktie

Royal Gold für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885652 / ISIN: US7802871084

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Profitabler Royal Gold-Einstieg? 02.06.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Royal Gold von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Royal Gold-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Royal Gold-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Royal Gold-Anteile betrug an diesem Tag 56,29 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,777 Royal Gold-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 387,03 USD, da sich der Wert eines Royal Gold-Papiers am 01.06.2026 auf 217,86 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 387,03 USD entspricht einer Performance von +287,03 Prozent.

Jüngst verzeichnete Royal Gold eine Marktkapitalisierung von 19,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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