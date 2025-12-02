Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Investmentbeispiel
|
02.12.2025 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Royal Gold von vor 3 Jahren verdient
Die Royal Gold-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Royal Gold-Aktie an diesem Tag 113,72 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Royal Gold-Aktie investiert hätte, hätte er nun 87,939 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 697,75 USD, da sich der Wert einer Royal Gold-Aktie am 01.12.2025 auf 201,25 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 76,98 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Royal Gold einen Börsenwert von 17,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
