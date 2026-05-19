Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Profitable Royal Gold-Anlage?
|
19.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Royal Gold von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde das Royal Gold-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 129,50 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 7,722 Royal Gold-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 746,95 USD, da sich der Wert eines Royal Gold-Papiers am 18.05.2026 auf 226,23 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 74,69 Prozent vermehrt.
Alle Royal Gold-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!