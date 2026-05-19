NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Royal Gold von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Royal Gold-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Royal Gold-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 129,50 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 7,722 Royal Gold-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 746,95 USD, da sich der Wert eines Royal Gold-Papiers am 18.05.2026 auf 226,23 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 74,69 Prozent vermehrt.

Alle Royal Gold-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at