Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Lukrative Royal Gold-Anlage?
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21.07.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Royal Gold von vor 5 Jahren verdient
Das Royal Gold-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Royal Gold-Papier bei 116,32 USD. Bei einem Royal Gold-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,597 Royal Gold-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.07.2026 1 610,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 187,36 USD belief. Damit wäre die Investition um 61,07 Prozent gestiegen.
Der Royal Gold-Wert an der Börse wurde auf 16,04 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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