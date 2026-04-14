NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Royal Gold von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in Royal Gold-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Royal Gold-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 181,80 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 55,006 Royal Gold-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.04.2026 auf 264,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 547,30 USD wert. Damit wäre die Investition um 45,47 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Royal Gold belief sich zuletzt auf 22,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at