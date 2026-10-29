NASDAQ Composite Index-Papier S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in S&T Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen S&T Bancorp-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurden S&T Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der S&T Bancorp-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 30,65 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,263 S&T Bancorp-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 164,70 USD, da sich der Wert einer S&T Bancorp-Aktie am 28.10.2026 auf 50,48 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,70 Prozent gesteigert.

S&T Bancorp war somit zuletzt am Markt 1,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at