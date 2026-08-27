NASDAQ Composite Index-Papier S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine S&T Bancorp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in S&T Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem S&T Bancorp-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 30,47 USD wert. Bei einem S&T Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,282 S&T Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des S&T Bancorp-Papiers auf 49,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 163,64 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 63,64 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von S&T Bancorp belief sich zuletzt auf 1,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at