S&T Bancorp Aktie
WKN: 916686 / ISIN: US7838591011
|Rentable S&T Bancorp-Anlage?
|
08.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier S&T Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem S&T Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient
Die S&T Bancorp-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 37,09 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die S&T Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,696 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 48,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,44 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,44 Prozent angewachsen.
S&T Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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