NASDAQ Composite Index-Papier S&T Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in S&T Bancorp von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen S&T Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das S&T Bancorp-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die S&T Bancorp-Aktie bei 29,43 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 339,789 S&T Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des S&T Bancorp-Papiers auf 50,11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 026,84 USD wert. Damit wäre die Investition um 70,27 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete S&T Bancorp eine Marktkapitalisierung von 1,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at