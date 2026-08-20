S&T Bancorp Aktie
WKN: 916686 / ISIN: US7838591011
|Lukrativer S&T Bancorp-Einstieg?
|
20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier S&T Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in S&T Bancorp von vor 3 Jahren verdient
Das S&T Bancorp-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die S&T Bancorp-Aktie bei 29,43 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 339,789 S&T Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des S&T Bancorp-Papiers auf 50,11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 026,84 USD wert. Damit wäre die Investition um 70,27 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete S&T Bancorp eine Marktkapitalisierung von 1,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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