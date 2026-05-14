Safety Insurance Group Aktie

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WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007

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Dividendenanpassung 14.05.2026 16:36:53

NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Safety Insurance Group Anlegern eine Freude

NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Safety Insurance Group Anlegern eine Freude

Safety Insurance Group-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Safety Insurance Group-Dividende aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group am 13.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 3,64 USD beschlossen. Damit wurde die Safety Insurance Group-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,11 Prozent aufgestockt. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Safety Insurance Group beträgt 53,87 Mio. USD. Damit wurde die Safety Insurance Group-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,01 Prozent erhöht.

Safety Insurance Group-Auszahlungsrendite

Zum NASDAQ-Schluss notierte das Safety Insurance Group-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 69,70 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Safety Insurance Group-Wertpapiers 4,67 Prozent. Damit zog die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 4,37 Prozent betrug.

Vergleich von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Safety Insurance Group via NASDAQ 0,346 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 20,18 Prozent stärker zugenommen als der Safety Insurance Group-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Safety Insurance Group

Safety Insurance Group-Schlüsseldaten

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Safety Insurance Group beträgt aktuell 1,031 Mrd. USD. Das KGV von Safety Insurance Group beträgt aktuell 11,63. Im Jahr 2025 erzielte Safety Insurance Group einen Umsatz von 1,252 Mrd.USD sowie ein EPS von 6,70 USD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com,gopixa / Shutterstock.com

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