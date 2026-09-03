NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Safety Insurance Group von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Safety Insurance Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 03.09.2023 wurden Safety Insurance Group-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 69,05 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investiert hat, hat nun 1,448 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 149,34 USD, da sich der Wert einer Safety Insurance Group-Aktie am 02.09.2026 auf 103,12 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,34 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Safety Insurance Group zuletzt 1,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at