NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Safety Insurance Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Safety Insurance Group-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Safety Insurance Group-Aktie statt. Zum Handelsende standen Safety Insurance Group-Anteile an diesem Tag bei 55,00 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investiert hat, hat nun 1,818 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 142,78 USD, da sich der Wert eines Safety Insurance Group-Anteils am 04.02.2026 auf 78,53 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,78 Prozent erhöht.

Safety Insurance Group wurde am Markt mit 1,18 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

