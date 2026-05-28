Safety Insurance Group Aktie
WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007
|Safety Insurance Group-Investition im Blick
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28.05.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Safety Insurance Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Safety Insurance Group-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,28 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 16,869 Safety Insurance Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.05.2026 auf 71,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 202,09 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 20,21 Prozent.
Der Börsenwert von Safety Insurance Group belief sich jüngst auf 1,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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