Safety Insurance Group Aktie

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WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007

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Safety Insurance Group-Anlage im Blick 01.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Safety Insurance Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Safety Insurance Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Safety Insurance Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Safety Insurance Group-Anteile 68,19 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 14,665 Safety Insurance Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 30.09.2026 1 518,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 103,58 USD belief. Damit wäre die Investition um 51,90 Prozent gestiegen.

Safety Insurance Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,52 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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