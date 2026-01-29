NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Safety Insurance Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Safety Insurance Group Aktie
Die Safety Insurance Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 73,44 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 136,166 Safety Insurance Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Safety Insurance Group-Papiere wären am 28.01.2026 10 344,50 USD wert, da der Schlussstand 75,97 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 3,44 Prozent vermehrt.
Safety Insurance Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,13 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
