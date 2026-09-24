Safety Insurance Group Aktie
WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007
|Safety Insurance Group-Investition im Blick
|
24.09.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Safety Insurance Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Safety Insurance Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Safety Insurance Group-Aktie bei 72,03 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,388 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 103,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143,70 USD wert. Mit einer Performance von +43,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Safety Insurance Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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