NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Safety Insurance Group von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Safety Insurance Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Safety Insurance Group-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 79,75 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Safety Insurance Group-Aktie investiert, befänden sich nun 125,400 Safety Insurance Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 68,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 551,63 USD wert. Damit wäre die Investition 14,48 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Safety Insurance Group belief sich zuletzt auf 1,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at