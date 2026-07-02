NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Safety Insurance Group von vor einem Jahr gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Safety Insurance Group-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Safety Insurance Group-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 76,32 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investiert hat, hat nun 1,310 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,09 USD, da sich der Wert eines Safety Insurance Group-Papiers am 30.06.2026 auf 74,86 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 1,91 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Safety Insurance Group bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at