NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Safety Insurance Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Safety Insurance Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Safety Insurance Group-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 55,49 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Safety Insurance Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,021 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.03.2026 1 375,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 76,32 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 37,54 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Safety Insurance Group belief sich zuletzt auf 1,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at