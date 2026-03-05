Safety Insurance Group Aktie

Safety Insurance Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Safety Insurance Group-Investition im Blick 05.03.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Safety Insurance Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Safety Insurance Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Safety Insurance Group-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 55,49 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Safety Insurance Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,021 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.03.2026 1 375,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 76,32 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 37,54 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Safety Insurance Group belief sich zuletzt auf 1,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Safety Insurance Group Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Safety Insurance Group Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Safety Insurance Group Inc. 75,22 -1,44% Safety Insurance Group Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:35 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt prägt Unentschlossenheit das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen