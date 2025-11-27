Safety Insurance Group Aktie
WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007
NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Safety Insurance Group von vor 3 Jahren verloren
Am 27.11.2022 wurde die Safety Insurance Group-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Safety Insurance Group-Aktie bei 91,93 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Safety Insurance Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,088 Safety Insurance Group-Anteilen. Die gehaltenen Safety Insurance Group-Aktien wären am 26.11.2025 83,76 USD wert, da der Schlussstand 77,00 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 16,24 Prozent verringert.
Der Marktwert von Safety Insurance Group betrug jüngst 1,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
