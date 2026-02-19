NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Safety Insurance Group von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Safety Insurance Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Safety Insurance Group-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Safety Insurance Group-Aktie bei 87,37 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 114,456 Safety Insurance Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 18.02.2026 9 017,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78,79 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 9 017,97 USD, was einer negativen Performance von 9,82 Prozent entspricht.

Alle Safety Insurance Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at