WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007

Investmentbeispiel 22.01.2026 16:04:31

NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Safety Insurance Group-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Safety Insurance Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Safety Insurance Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Safety Insurance Group-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 85,06 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Safety Insurance Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 11,756 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 889,61 USD, da sich der Wert eines Safety Insurance Group-Anteils am 21.01.2026 auf 75,67 USD belief. Damit wäre die Investition um 11,04 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Safety Insurance Group eine Marktkapitalisierung von 1,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

