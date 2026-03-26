NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Safety Insurance Group von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Safety Insurance Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Safety Insurance Group-Papier an diesem Tag 85,16 USD wert. Bei einem Safety Insurance Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,743 Safety Insurance Group-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 25.03.2026 855,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72,82 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 14,49 Prozent gleich.

Alle Safety Insurance Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at