Safety Insurance Group Aktie
WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007
|Profitabler Safety Insurance Group-Einstieg?
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26.03.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Safety Insurance Group von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Safety Insurance Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Safety Insurance Group-Papier an diesem Tag 85,16 USD wert. Bei einem Safety Insurance Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,743 Safety Insurance Group-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 25.03.2026 855,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72,82 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 14,49 Prozent gleich.
Alle Safety Insurance Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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