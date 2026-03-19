Safety Insurance Group Aktie

Safety Insurance Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007

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Lukrativer Safety Insurance Group-Einstieg? 19.03.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Safety Insurance Group von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Vor Jahren in Safety Insurance Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Safety Insurance Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 72,54 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Safety Insurance Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,379 Safety Insurance Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Safety Insurance Group-Aktie auf 72,07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,35 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 0,65 Prozent.

Safety Insurance Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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