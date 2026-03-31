Sangamo Therapeutics Aktie

Sangamo Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936386 / ISIN: US8006771062

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Sangamo Therapeutics-Investment 31.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sangamo Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren Sangamo Therapeutics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde das Sangamo Therapeutics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,05 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,529 Sangamo Therapeutics-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.03.2026 auf 0,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5,08 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 94,92 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Sangamo Therapeutics belief sich zuletzt auf 119,93 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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