Lukrativer Sangamo Therapeutics-Einstieg? 03.03.2026 16:05:13

NASDAQ Composite Index-Papier Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sangamo Therapeutics von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Sangamo Therapeutics-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 03.03.2016 wurde das Sangamo Therapeutics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Sangamo Therapeutics-Papier bei 5,92 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1 689,189 Sangamo Therapeutics-Aktien im Depot. Die gehaltenen Sangamo Therapeutics-Anteile wären am 02.03.2026 726,18 USD wert, da der Schlussstand 0,43 USD betrug. Damit wäre die Investition 92,74 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Sangamo Therapeutics belief sich jüngst auf 158,84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

