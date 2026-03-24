NASDAQ Composite Index-Papier Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sangamo Therapeutics von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Sangamo Therapeutics-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 24.03.2021 wurde das Sangamo Therapeutics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Sangamo Therapeutics-Papier bei 11,56 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Sangamo Therapeutics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 865,052 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Sangamo Therapeutics-Aktie auf 0,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 289,79 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 97,10 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Sangamo Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 124,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at