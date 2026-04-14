Sangamo Therapeutics Aktie
WKN: 936386 / ISIN: US8006771062
|Rentables Sangamo Therapeutics-Investment?
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14.04.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sangamo Therapeutics von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das Sangamo Therapeutics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,65 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Sangamo Therapeutics-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6 060,606 Sangamo Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Sangamo Therapeutics-Papiere wären am 13.04.2026 1 557,58 USD wert, da der Schlussstand 0,26 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 84,42 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Sangamo Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 104,40 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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