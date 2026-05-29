ScanSource Aktie
WKN: 908169 / ISIN: US8060371072
|Lukrative ScanSource-Investition?
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29.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ScanSource von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das ScanSource-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 38,82 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die ScanSource-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,760 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 180,32 USD, da sich der Wert eines ScanSource-Anteils am 28.05.2026 auf 45,82 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 180,32 USD entspricht einer Performance von +18,03 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ScanSource belief sich zuletzt auf 922,62 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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