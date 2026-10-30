NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ScanSource von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen ScanSource-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden ScanSource-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die ScanSource-Anteile bei 30,09 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die ScanSource-Aktie investierten, hätten nun 332,336 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 58,98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 601,20 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 96,01 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von ScanSource betrug jüngst 1,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at