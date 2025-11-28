NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ScanSource von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in ScanSource-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem ScanSource-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30,09 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,323 ScanSource-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der ScanSource-Aktie auf 41,33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,35 Prozent gesteigert.

Alle ScanSource-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 906,96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at