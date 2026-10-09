ScanSource Aktie
WKN: 908169 / ISIN: US8060371072
|ScanSource-Performance
|
09.10.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ScanSource von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem ScanSource-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das ScanSource-Papier 36,68 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die ScanSource-Aktie investiert hat, hat nun 272,628 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ScanSource-Aktie auf 59,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 128,68 USD wert. Damit wäre die Investition 61,29 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von ScanSource belief sich zuletzt auf 1,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ScanSource Inc.
Analysen zu ScanSource Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ScanSource Inc.
|54,00
|2,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.