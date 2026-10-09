NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ScanSource von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen ScanSource-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem ScanSource-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das ScanSource-Papier 36,68 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die ScanSource-Aktie investiert hat, hat nun 272,628 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ScanSource-Aktie auf 59,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 128,68 USD wert. Damit wäre die Investition 61,29 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von ScanSource belief sich zuletzt auf 1,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at