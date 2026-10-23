ScanSource Aktie
WKN: 908169 / ISIN: US8060371072
|ScanSource-Investment
|
23.10.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ScanSource von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden ScanSource-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der ScanSource-Anteile betrug an diesem Tag 42,88 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die ScanSource-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23,321 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 59,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 398,32 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +39,83 Prozent.
Am Markt war ScanSource jüngst 1,23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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