NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ScanSource von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ScanSource-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden ScanSource-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der ScanSource-Anteile betrug an diesem Tag 42,88 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die ScanSource-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23,321 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 59,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 398,32 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +39,83 Prozent.

Am Markt war ScanSource jüngst 1,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at