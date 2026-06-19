NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ScanSource-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in ScanSource eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ScanSource-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 27,90 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das ScanSource-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,842 ScanSource-Anteilen. Die gehaltenen ScanSource-Aktien wären am 18.06.2026 1 778,85 USD wert, da der Schlussstand 49,63 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 1 778,85 USD, was einer positiven Performance von 77,89 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für ScanSource eine Börsenbewertung in Höhe von 989,88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at