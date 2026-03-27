NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ScanSource von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in ScanSource-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ScanSource-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 31,88 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die ScanSource-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31,368 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der ScanSource-Aktie auf 36,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 154,02 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 15,40 Prozent.

ScanSource markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 791,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at