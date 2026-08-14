ScanSource Aktie

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WKN: 908169 / ISIN: US8060371072

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ScanSource-Performance im Blick 14.08.2026 16:03:49

NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ScanSource von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ScanSource-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden ScanSource-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der ScanSource-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,84 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ScanSource-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,467 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 52,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 181,45 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 81,45 Prozent erhöht.

ScanSource wurde am Markt mit 1,06 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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