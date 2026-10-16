NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ScanSource-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 16.10.2016 wurde die ScanSource-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 36,21 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,762 ScanSource-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ScanSource-Aktie auf 60,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 166,92 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 66,92 Prozent.

Zuletzt ergab sich für ScanSource eine Börsenbewertung in Höhe von 1,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at