NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ScanSource-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen ScanSource-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das ScanSource-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der ScanSource-Aktie betrug an diesem Tag 32,00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 312,500 ScanSource-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.02.2026 gerechnet (37,25 USD), wäre die Investition nun 11 640,63 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,41 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete ScanSource eine Marktkapitalisierung von 800,14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at