ScanSource Aktie
WKN: 908169 / ISIN: US8060371072
|Lohnendes ScanSource-Investment?
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27.11.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ScanSource-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das ScanSource-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 32,02 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,123 ScanSource-Anteilen. Die gehaltenen ScanSource-Papiere wären am 25.11.2026 137,38 USD wert, da der Schlussstand 43,99 USD betrug. Damit wäre die Investition um 37,38 Prozent gestiegen.
ScanSource markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 891,66 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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