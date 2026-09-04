NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel hätte eine Investition in ScanSource von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der ScanSource-Aktie statt. Diesen Tag beendete die ScanSource-Aktie bei 33,20 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das ScanSource-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,012 ScanSource-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der ScanSource-Aktie auf 57,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 174,28 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74,28 Prozent erhöht.

ScanSource erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at