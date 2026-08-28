NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel hätte eine Investition in ScanSource von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ScanSource-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die ScanSource-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das ScanSource-Papier an diesem Tag bei 44,17 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 226,398 ScanSource-Aktien im Depot. Die gehaltenen ScanSource-Aktien wären am 27.08.2026 13 153,72 USD wert, da der Schlussstand 58,10 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 13 153,72 USD, was einer positiven Performance von 31,54 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von ScanSource bezifferte sich zuletzt auf 1,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at